Kılıçdaroğlu alay konusu oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada Japon bir atasözü diyerek, "Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork" ifadelerini kullandı. Ancak Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun söylediği atasözünü alıntılayarak, "Türkiye'de olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR SÖZ YOK'

KILIÇDAROĞLU'NA seslenen Enomoto, böyle bir Japon atasözünün olmadığını ifade etti ve "Özgür Demirtaş hoca da paylaşmıştı. O zaman da dedim öyle bir Japon atasözü yok diye" dedi.