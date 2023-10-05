Meral Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Sözlerine TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek başlayan Akşener, "İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya milletimiz adına teşekkür ediyorum. Gerek bu süreçte gerekse de son dönemde emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar Sayın Bakan'ın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor" dedi. "Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız" diyen Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz" şeklinde konuştu.