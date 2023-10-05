MSB’de güvenlik zirvesi

Milli Savunma Bakanlığında dün üst düzey bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası sınır ötesi harekat gündemi sıcaklığını korurken, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

MASAYA YATIRILDI

Güvenlikten yetkili isimlerin katıldığı toplantıda Türkiye'nin iç ve dış güvenliği masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.