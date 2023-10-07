AK Parti’den Ankara’da demokrasi şöleni

AK Parti bugün 4'ncü olağanüstü kongresini şölen havasında büyük bir coşku ile gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin genel merkezinde listeler üzerinde son düzenlemeleri yaparak kongre çalışmaların tamamladı. AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Belgin Uygur ve Hamza Dağ bugün gerçekleştirilecek kongre öncesinde dün Ankara Spor Salonu'nda hazırlıkları inceledi. Kongre dolayısıyla 100 bin AK Partili Ankara'da Başkan Erdoğan bir araya gelecek.

DÜNYAYA MESAJLAR

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada tüm dünyaya, AK Parti teşkilatlarının coşkusuyla, heyecanıyla genel başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecek. Kongreye yurt dışından gelecek temsilcilerimiz, davetlilerimiz olacak. 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri geliyor, 127 büyükelçimiz, 3 cumhurbaşkanı katılacak, 150 STK, şehit ve gazi yakını dezavantajlı vatandaşlarımızı da salonda göreceğiz" dedi.

START VERİLECEK

Başkan Erdoğan'ın dün parti genel merkezinde kongre çalışmalarını son şeklini verdiğini ifade eden Kandemir, "Türkiye genelinden büyük coşku ve heyecanı görüyoruz. Arkadaşlarımız aşkla, şevkle gelmeyi arzu ediyorlar, Türkiye'nin en uzak köşesinden Ankara'nın en yakınındaki illerine kadar büyük heyecanı görüyoruz. Sayıyı Ankaralıları rahatsız etmemek adına ve organizasyonu kolaylaştırmak adına sınırlı tutuyoruz. Sınır çekmemize rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız Ankara'ya gelmiş olacak" dedi. Kongrenin yerel seçimlerin işaret fişeği olduğunu ifade eden Kandemir, "Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vereceğiz. 7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçim başlangıcı. Kongremizde hem genel başkanımız konuşmasında hem he salonun içindeki ve dışındaki heyecan ve coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız" dedi.

'İLK GÜNKÜ AŞKLA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıktığında şiarımız 'aydınlığa açık karanlığa kapalı' düsturuydu. 2001'den itibaren hep yenilerek kadrolarımızı yenileyerek heyecanımızı daha da artırarak yola devam ettik. Eskilerin tecrübeleri ve yeni arkadaşların heyecanını birleştirerek yola devam ettik. Türkiye yüzyılı vizyonu ortaya koyduk" dedi.

YABANCI KATILIMCILAR

Uygur şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtık. İlk günkü aşkla Türkiye Yüzyılı hedefine durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Türkiye'yi AK belediyeciliği ile buluşturmaya devam edeceğiz." Kongreye devlet adamları düzeyinde Gine-Bissau Cumhurbaşkanı General Umaro Sissaco Embalo, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov katılacak.

DÜNYADA SES GETİRECEK

Her siyasi partinin kongresi kendisini, içindeki durumu, heyecanı coşkusu varsa onu yansıttığını belirten Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, "Dünyada ses getiren kongreyi icra edeceğiz. Çalışmalarına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız yerel seçimlerin startını vereceğiz" diye konuştu. Hamza Dağ, "AK Parti 22 Yaşında" panelinin açılışında da konuştu. Dağ, "1982 Anayasası'nda çok değişiklik yaptık ve bu değişikliklerden sonra dahi gerçekten birbiriyle uyumsuz olan bazı hususlar ortaya çıkıyor. Bu konuda da hiçbir bir dikte durumu olmadan, 'Siyasi partilere gelin, konuşalım, tartışalım ve Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye Anayasası ile taçlandıralım' diyoruz" dedi.