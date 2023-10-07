  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Azerbaycan Macron’a tepki gösterdi

Azerbaycan Macron’a tepki gösterdi

HABER MERKEZİ
Azerbaycan Macron’a tepki gösterdi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) toplantısındaki Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Macron'un Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında seslendirdiği Azerbaycan'a yönelik asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi. Açıklamada, "Azerbaycan ve Türkiye'nin Granada'daki toplantıya katılmaması hususuna ilişkin Macron'un öne sürdüğü iddialar ikiyüzlülük örneğidir. Katılımcıların her biri, Türkiye'nin toplantıya (Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılması planlanan toplantı) katılımına Fransa'nın karşı çıktığını çok iyi biliyor. Macron'un bu konuda yanlış bilgi yayması, devlet başkanına yakışmayan bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA