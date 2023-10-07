Azerbaycan Macron’a tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) toplantısındaki Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Macron'un Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında seslendirdiği Azerbaycan'a yönelik asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi. Açıklamada, "Azerbaycan ve Türkiye'nin Granada'daki toplantıya katılmaması hususuna ilişkin Macron'un öne sürdüğü iddialar ikiyüzlülük örneğidir. Katılımcıların her biri, Türkiye'nin toplantıya (Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılması planlanan toplantı) katılımına Fransa'nın karşı çıktığını çok iyi biliyor. Macron'un bu konuda yanlış bilgi yayması, devlet başkanına yakışmayan bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulunuldu.