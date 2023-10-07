Dört koldan terör temizliği

Terörle mücadele yurt içi ve yurtdışında kararlılıkla sürdürülüyor. Türkiye, terörle mücadelesinde yeni bir eşiği aşıyor. PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde gasp ettiği alt yapı, üst yapı ve enerji tesisleriyle sığınaklar MİT destekli nokta operasyonlarla vuruluyor. Aynı anda teröristlerin saldırı girişimleri de karşılıksız bırakılmıyor. Önceki gün akşam saatlerinde başlatılan hava harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedef imha edildi.

AĞIR DARBE VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi. Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece ise, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 terör hedef imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.