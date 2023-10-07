Erdoğan’ın arabuluculuğu ve 3’üncü dünya savaşı riski

Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik geçilmek üzere. Ukrayna Savaşı'nın giderek Polonya, Moldovya, Sırbıstan - Kosova'yı içine alacak şekilde derinleşmeye başlaması dolayısıyla 3'üncü Dünya Savaşı senaryoları tek tek gündeme düşmeye başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için olağanüstü çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında MGK toplantısunda Ukrayna merkezli son kritik gelişmeler masaya yatırıldı.

MGK'nın değerlendirmeleri sürerken, yabancı medyaya, ABD Eski Başkanı Donald Trump, pazar günü Iowa'da yaptığı mitingde UKRAYNA BAĞLANTILI 3'ÜNCÜ DÜNYA

SAVAŞI'NIN her zamankinden daha yakın olduğunu ifade eden sözleri düştü.

3. Dünya Savaşı'nın büyük bir yıkıma yol açacağını söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşına muhakkak çare bulunması gereken zamanın daraltığına işaret etti.

İngiliz BBC de çok kritik bir haberi yayına soktu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarında yardımcı olmak üzere bu ülkeye ileri teknoloji uzun menzilli füze vermeyi planladığı belirtildi.

DERİN MASALARDA

ABD'nin 300 km menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya vereceği bildirilirken, Kiev'ın bu füzelerle cephe hattı gerisindeki Rusya topraklarını da hedef alabileceğine dikkat çekiliyor.

Nitekim, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus Karadeniz filosunun karargahını füzeyle vurmasının derin masalarda enine boyuna değerlendirilği de ifade ediliyor.

Ukraynalı bir askeri kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Sivastopol'deki karargaha saldırıda İngiltere ve Fransa tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını söyledi.

Bu füzeler 240 km menzile sahip.

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna, Scalp olarak da bilinen aynı füzeleri Kırım'daki deniz hedeflerine ve liman altyapısına saldırmak için kullanmış, bir denizaltı ve bir savaş gemisi hasar görmüştü.

ABD'de NBC News ve Wall Street Journal gazetesi, ismi açıklanmayan bir yetkiliyi kaynak göstererek, Başkan Biden'ın Beyaz Saray'da Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında, Kiev'e "az sayıda" ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) füzeleri vereceğini bildirdi.

Silahların önümüzdeki haftalarda gönderileceği belirtildi.

Washington'da bazı kaynaklar, bu füzelerin bir tek savaş başlığından ziyade misket bombalarıyla donatılacağı bilgisini veriyorlar.

Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Biden'den Rusya'ya karşı saldırılarında kullanmak amacıyla aylardır ATACMS füzeleri istediği daha önce duyurulmuştu.

UKRAYNA SAVAŞININ

YAYILMA RİSKİ

Amerika Başkanı Biden - Pentagon'un, Ukrayna'ya Kiev'e altı ay önce, uzun menzilli Himars roket sistemleri ve Patriot hava savunma füzeleri tedarik ettiği, Danimarka ve Hollanda'dan F-16 savaş uçaklarınının verilme noktasına gelinmesine ilave daha uzun menzilli ARACMS taktik füzelerinin verilmesi halinde, nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışma riski gündeme girmiş durumda.

Ukrayna savaşı gelişmelerini çok yakından takıp eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, bu gelişmeler ışığında son açıklamaları üzerinde dikkatle durmakta yarar var.

TÜRKİYE-MGK BİLDİRİSİ

Geçen hafta yapılan MGK toplantısı sonunda yapılan açıklamanın Ukrayna başlığı:

"Ukrayna'da sürmekte olan savaşa ilişkin son gelişmeler ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması başta olmak üzere atılabilecek adımlar ele alınmış; Türkiye'nin, savaşın adil ve kalıcı bir barışla gecikmeksizin sonlandırılması yönündeki gayretlerini sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.

Kosova'da meydana gelen hadiseler ve Balkanlar'daki son durum değerlendirilmiş;

Türkiye'nin hem bölgede hem de NATO misyonunun komutasını üstleneceği Kosova'da, barışın ve huzurun muhafazası için azami gayreti sarf edeceği ifade edilmiştir." ABD Eskı Başkanı Trump'ın 3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NIN

UKRAYNA üzerinden çıkacağını söylemesi, kritik eşiğin aşılmakta olduğunu işaret ediyor.

RUSYA'DAN BATI'YA UYARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik edilmesi halinde Batı'nın 'büyük risk' altına gireceği uyarısında bulundu.

Rus devlet haber ajansının verdığı hanere göre, "Batılı ülkelerin gerginliğin tırmanmasıyla ilgili senaryoya hala bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu durum kendileri için çok büyük riskler içeriyor. Her durumda, bu tüm planlarımızda dikkate alınacak. Biz belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz." Bilindiği gibi, ABD Başkanı Joe Biden daha önceki kararından vazgeçerek, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay vermişti.

UKRAYNA KARA

SAVAŞI HAVA VE

DENİZE YAYILABİLİR

ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi onayından sonra Ukrayna pilotlarının Romanya'da eğitim aldıkları belirtiliyor.

SONUÇ

Ukrayna F-16 uçaklarını kulanmaya başlayınca, hem Ukrayna hem de Karadenız ve Rusya toprakları üzerinde savaşın havaya ve denıze yayılması riski artmış görünüyor.

Ukrayna savaşı bağlamında 3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI senaryolarının arttığı bir dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını durdurma konusundaki olağanüstü çabalarının ne kadar hayati önem taşıdığı görülmektedir.

TEHLİKE ADIM ADIM

İLERLİYOR...