Gündüz ‘Gençler aç’ edebiyatı akşam TÜSİAD kokteyli

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun önceki günkü iki farklı icraatı "Bu ne yaman çelişki" dedirtti. İş insanı kökenli olan ve İl Başkanı seçilmeden önce Büyükşehir Belediyesi'nden kurduğu kooperatif ile Örnekköy'deki yüz milyonlarca liralık kentsel dönüşüm işi alan Aslanoğlu, önceki gün Bornova'ya giderek eylem yaptı. Üniversitelerdeki yemek ücretlerine yapılan zamlarla ilgili parti yöneticileriyle birlikte bir basın açıklaması yapan Aslanoğlu, gençlerin aç olduğunu iddia ederek algı oluşturmaya çalıştı. Aslanoğlu, "Gençler açlığa mahkum ediliyor. Bazı günlerde yarı aç - yarı tok şekilde derse giriyorlar" diye konuştu. Açıklama sırasında CHP'liler tarafından yine 'açlık' algısı oluşturmak için pankartlar da açıldı.

PATRONLAR KULÜBÜNDE

Ancak, CHP İl Başkanı, gündüz yaptığı bu ajitasyon yüklü açıklamaların ardından akşam soluğu, Türkiye'nin en büyük iş insanlarının üye olduğu ve patronlar kulübü diye isimlendirilen Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin İstanbul Zorlu PSM'deki kokteylinde aldı. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü için düzenlenen kokteyle ve konsere giden ve burada fotoğraf çektirip sosyal medya hesabında paylaşan Aslanoğlu'na Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt'un da içlerinde yer aldığı İzmir'in önde gelen bazı iş insanları eşlik etti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İstanbul'daki etkinlikten bir fotoğraf paylaşan Aslanoğlu, "TÜSİAD'ın düzenlediği Cumhuriyetin 100.yılı kutlama etkinliğine İzmirli iş insanları ile birlikte katıldık" notu düştü. Halkçı ve sosyal demokrat olma iddiasındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun gündüz gençler aç algısı oluşturmaya çalışırken akşam patronlar kulübünün İstanbul'daki lüks mekanda düzenlenen kokteylinde boy göstermesi büyük bir çelişki olarak değerlendirildi. Bu arada Aslanoğlu'nun kokteylden yaptığı paylaşımında "Cumhuriyete iş insanları, işçisi, emekçisi, memuru, çiftçisi hep birlikte sahip çıkacağız" ifadesini kullanması buraya katılımıyla ilgili parti örgütünden veya vatandaşlardan alacağı tepkileri baştan durdurma çabası olarak yorumlandı.

ÖZEL HABER