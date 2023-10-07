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Haberler Politika MİT’ten sözde sorumluya nokta operasyon

MİT’ten sözde sorumluya nokta operasyon

ŞENOL KANTÜRK
MİT’ten sözde sorumluya nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ KCK-YBŞ'nin sözde suikast birimi sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik suikast eylemleri düzenleyen, ayrıca örgüte eleman kazandırılması faaliyetlerinden de sorumlu terörist Eli'nin, son olarak Başika-Zelikan'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse yönelik saldırıya malzeme desteği sağladığını belirledi. Yeni bir saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Eli ve beraberindeki teröristler, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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