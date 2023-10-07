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Haberler Politika Suriye’den İzmir’e şehit ateşi düştü

Suriye’den İzmir’e şehit ateşi düştü

HABER MERKEZİ
Suriye’den İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek (49), geçici olarak görevlendirildiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

30 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 senelik polis Hüseyin Şimşek'in İzmir Buca'daki evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin evinin önünde ise Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları şehidin evinin önüne gelirken, şehit için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi, naaşı Bornova İşıkkent Mezarlığında toprağa verildi.

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