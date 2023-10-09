Bağımsız Filistin devleti ertelenemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışına katıldı.

Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı" dedi. Konuşmasında İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya da değinen Erdoğan, nefret suçlarına göz yumanların farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de dinamitlediğini söyledi.

'NİHAİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI'

Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

İTTİFAK LİDERLERİNDEN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.