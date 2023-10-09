Kan durmuyor!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, önceki sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan karşılıklı saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 360 sivilin hayatını kaybettiğini, 1990 sivilin de yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada da hayatını kaybeden İsrailli sayısının 700'e yükseldiği duyuruldu. İsrail basınında ayrıca saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi. Bunun yanında İsrail, 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

EVLER VE KAMU BİNALARI VURULDU

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını önceki gece de sürdürdü. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En- Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. Saldırılarda Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından önceki gece gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ

Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce vatandaş, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi. Bab El Yemen Caddesi'nde düzenlenen gösteriye katılanlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı.

HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLAMA YAPTILAR

Filistin silahlı direniş örgütü Hamas'ın İsrail'i hedef alan operasyonu İran'ın başkenti Tahran'da coşkuyla kutlandı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in söylemi üzerine İsrail'in yok olacağı tarihin geri sayım tabelasının bulunduğu Filistin meydanına "Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı" başlığı ile afişler asılırken, Tahranlılar "Siyonist rejim gitmeli" ve "İsrail'i yeryüzünde sileceğiz" pankartları taşıdı.

"HAMAS'IN OLDUĞU HER YERİ ENKAZA ÇEVİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın saldırısının intikamının alınacağını belirterek Hamas'ın konuşlandığı ve bulunduğu her yeri enkaza çevireceklerini belirtti. Gazze halkına, şehri terk etmesi çağrısında bulundu. Netanyahu, "Hamas'ın konuşlandığı, saklandığı ve faaliyet gösterdiği tüm yerleri enkaza çevireceğiz. Gazze sakinlerine sesleniyorum; orayı terk edin çünkü her yerde güçlü bir şekilde operasyon yapacağız" dedi.

DJ MAHMUT ORHAN: YAŞADIKLARIM ÇOK KORKUTUCUYDU

Konser için İsrail'e giden Dj Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye'ye dönüyoruz. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o dünyada hep birlikte oluruz."

PETRO FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı: "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır. Savaş bunu asla başaramayacak, bu ancak uluslararası hukuka ve iki halkın özgür yaşama hakkına saygı duyan bir barış anlaşmasıyla başarılabilir. Bu fotoğraflar, toprakları yasa dışı işgal sonucu katledilen Filistinlilere aittir."

HAMAS: İSRAİLLİ ESİR SAYISI DÜŞÜNDÜKLERİNDEN FAZLA

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi. Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü. Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

YUNANİSTAN'DAKİ YEDEK ASKERLER İSRAİL'E DÖNÜYOR

İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" saldırılarının ardından Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek askerin ülkelerine dönecekleri bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandığı belirtildi.

'FİLİSTİN HALKI TOPRAKLARINI GERİ ALMA HAKKINA SAHİPTİR'

Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir" ifadelerine yer verildi. Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Tunus, dünyadaki tüm vicdanlı insanların, siyonist düşmanın Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce katliamı hatırlamalarını ve Filistin halkının yanında yer almalarını temenni ediyor" denildi.

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULURSA ÇATIŞMALAR BİTER'

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taraflara itidalli davranma ve sivilleri korumak için düşmanlığa son verme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, çatışmaları önlemenin temel yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiği aktarıldı.

İSRAİL VE LÜBNAN'A İTİDAL ÇAĞRISI YAPILDI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı. Gerginliğin daha ciddi bir boyuta ulaşmaması için her iki tarafla temas halinde olduklarını aktaran UNIFIL, güçlerinin görevlerinin başında kalmaya devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISINA DESTEK AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, itidal çağrısı yaparak, "Türkiye hükümetine katılıyoruz" açıklamasında bulundu.