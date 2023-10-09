Tarihi kongrenin ardından hedef yerel seçimler!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin müthiş bir coşkuyla gerçekleştiğini söyledi. Saygılı; bu süreçte kardeşlik hukukuna önem verildiğini, kimsenin kimseye öf bile demediğini belirterek kongrenin tarihe not düşülecek tarzda yapıldığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerel seçimlere gireceklerini hatırlatan Saygılı, "MKYK listemiz bizi mutlu etti. Medar-ı iftiharımız Hamza Dağ listede. Kadın Kolları başkanımız Dilek Hanım'ın MKYK'ye seçilmesi bizi onurlandırdı. Artık hedef yerel seçimler. Yerel seçimlere odaklandık. Tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. İzmir'de sonuç alacağımıza inanıyoruz" dedi.

'İLK GÜNKÜ HEYECANLA DEVAM'

"Partimizin yürütme kurulunda Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen önceki dönem Ekonomi Bakanımız, 2019 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Nihat Zeybekci'yi tebrik ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Millete hizmet yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.