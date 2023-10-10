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Haberler Politika 6 günde 150’den fazla terörist etkisiz

6 günde 150’den fazla terörist etkisiz

HABER MERKEZİ
6 günde 150’den fazla terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılış töreninde konuştu. Güler, "Terörle mücadelemize, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi" dedi. Güler, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/ KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz sürecek" dedi.
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