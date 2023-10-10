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Haberler Politika Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir

Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir

HABER MERKEZİ
Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir. Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl'de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigârı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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