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Haberler Politika Barış diplomasisi gece boyu devam etti

Barış diplomasisi gece boyu devam etti

HABER MERKEZİ
Barış diplomasisi gece boyu devam etti
Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile de yakından ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün liderlik ettiği Kabine toplantısına da ara vermek suretiyle, bu konunun çözümüne yönelik yoğun bir telefon trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, ilk görüşmeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdi. Kabine toplantısına ara verilerek yapılan görüşmede, bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin bölgede bir an önce sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Başkan Erdoğan arabuluculuk konusundaki niyetini tekrar tekrar vurguladı.
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