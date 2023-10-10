İzmir adayımızı Kasım ayında açıklayacağız

2024 yerel seçimlere aylar kala siyasi partilerde adaylık için hareketlilik başladı. İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi aday göstermesinin ardından gözler CHP ve AK Parti'ye çevrildi. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için kulislerde İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Şebnem Bursalı isimleri konuşuluyor. AK Parti'nin adayına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilal Saygılı, "Adayla ilgili şu an bilgi veremiyorum ama Kasım ayının sonuna doğru adayımız netleşecek" dedi.