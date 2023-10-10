Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Gazze'den İsrail'e binlerce roket atmasıyla başlayan karşılıklı saldırılar 4 gündür sürüyor. Yerleşim yerlerinin bombalandığı, kadın ve çocuk demeden sivillerin öldürüldüğü Gazze'de 560 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 900 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırısında yaşamını yitirenlerden 91'i çocuk... İsrail tarafına yapılan saldırılarda ise en az 800 İsrailli öldü, 2 bin 400 İsrailli de yaralandı. Her şey bittiğinde taraflardan biri kendini 'galip' ilan edecek ama aslında iki taraf da kaybetmiş olacak. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta dile getirdiği gibi 'Savaşın kazananı olmaz.'

BM, İSRAİL-FİLİSTİN GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail ordusunun başlattığı operasyonun ardından önceki gün 15 üyesiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Üye devletlerin temsilcileri bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood, toplantıda Hamas'ın saldırılarının birçok üye tarafından kınandığını ancak tüm konsey üyelerinin bu kınamaya destek vermediğini belirtti.

MÜLTECİ KAMPLARINI BİLE BOMBALADILAR

İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına bile hava saldırısı düzenledi. Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

KAYBEDEN İNSANLIK!

Dünya tarihinde yaşanan her savaş gibi bu savaşta da en çok çocukların canı yanıyor. Filistinli çocuklar bombalanan şehirlerinde mutluluk ve huzurdan uzakta gözyaşı içi nde bir yaşam sürüyor

"DÜNYA FİLİSTİN'E SIRTINI DÖNDÜ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti. Açıklamada, "İşgalci bir güç olarak İsrail'in Gazze'de ya da Filistin'in başka bir yerinde savunmasız sivil halkı hedef alma hakkı ya da gerekçesi yoktur. Silahlı çatışmalarda sivillere yönelik misillemeler uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasadışıdır ve durdurulmalıdır" denildi.

KOMUTANLARIN BİLE SON ANDA HABERİ OLMUŞ!

Filistinli gazeteci Muin Naim, Aksa Tufanı'nın son saniyesine kadar komutanların dahi haberdar edilmediğini belirtti. Naim, İsrail istihbaratının uyutulduğu Aksa Tufanı operasyonunda işgal kuvvetlerinin ağlayarak ve saklanarak görevden kaçmasının ayrıca bir zafiyet olduğunu kaydetti. Naim, İsrail ordusundaki acziyetin, operasyona katılan savaşçıların bile beklediğinden daha fazla olduğuna değindi. Naim, işgal ordusundaki kayıpların açıklanan rakamın 3 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

VURULAN CAMİ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi.

'TÜM MAĞDUR DEVLETLER SESİNİ YÜKSELTMELİ'

Güvenlik ve Terör Uzmanları Erhan Çalışkan ve Coşkun Başbuğ, İsrail-Filistin çatışmasını Yeni Asır'a değerlendirdi. Erhan Çalışkan, "ABD ve Batı, Filistin halkına direnişten başka seçenek bırakmayan Siyonizm'in politikalarını görmezden gelerek İsrail'e destek vermektedir. Batı'nın tahakkümü altındaki bu dünya düzeni mutlaka değişmelidir. Tüm İslam ülkeleri, Batı ve İsrail tarafından kurulan adaletsiz düzenden mağdur tüm devletlerin sesini yükseltmesi ve Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması için çaba sarfetmesi gerekir" dedi.

"HEPSİ İSRAİL'İN KURGUSU"

İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi için bir gerekçeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Coşkun Başbuğ ise, "İsrail böylece Gazze'yi işgal planı kurdu. Gazze'de taş üstüne taş bırakmamak için saldırılar başladı. Hamas, burada tuzağa mı düştü, yoksa içindeki kripto yapılar mı devreye girdi, bunu ileride anlayacağız. ABD, bölgeye gelmesi ile muhtemelen kara harekatına başlayacak, İsrail işgal operasyonunu tamamlayacak. İngiltere'nin bölgede Müslüman devletler arasında kavgayı tetikleyecek bir yapıya ihtiyacı vardı. İşte o yapıyı İngilizler böyle bir virüs yerleştirerek, başka deyimle İsrail kurarak yapılandırdı. Çatışmalar başladığı anda da meseleyi BM'nin kucağına atıp kenara çekildi" dedi.

KATAR ESİR TAKASI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Katarlı yetkililer, Hamas tarafından ele geçirilen ve Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını müzakere etmek için Hamas yetkilileri ile acil görüşmeler yaptı. Katar'ın ABD ile koordinasyon içinde yürüttüğü müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ancak her iki tarafın da direndiği belirtildi.

BİRÇOK ÜLKE VATANDAŞINI TAHLİYE EDİYOR

Saldırıların başlamasının ardından birçok ülke İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ederken dün de Yunanistan ve Polonya, vatandaşlarını tahliye etti. İki farklı tur ile İsrail'e giden 81 Yunan vatandaşı Yunanistan'a döndü. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da İsrail'den tahliye edilen 120'den fazla kişinin Varşova'ya ulaştığını kaydetti.

ABD: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEK VERMEYE KARARLIYIZ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. "Korkunç ve eşi benzeri görülmemiş" saldırıları kınayan Harris, "bu tarz terör saldırılarının asla bir gerekçesi olmadığını" ifade etti. ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineleyen Harris, ülkesinin İsrail'e gereken desteği sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı.

ELEKTRİK VE SULAR KESİLDİ

İsrail Gazze'ye 'topyekün abluka' uyguladı. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

HER ŞEYİ 'MİSAFİR' PLANLADI

Hamas'ın saldırılarını yöneten beynin Misafir kod adlı Muhammed Deif olduğu iddia edildi. Financial Times'da yer alan analizde 'Misafir'in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her geceyi farklı bir Hamas üyesinin evinde geçirdiği yazıldı. Saldırıyı gerçekleştirmek için büyük bir gizlilik ile planlarını ilerleten 'Misafir' 20 yıl önce İsrail saldırılarında kolunu ve bacağını yitirmişti. Buna rağmen zekasıyla İsrail ordusuna karşı savaşmaya devam eden 'Misafir' Hamas kuvvetlerinin saygısını kazanmıştı.

74 BİN FİLİSTİNLİ BM OKULLARINA SIĞINDI

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 64 okula sığındığını ve bu sayının artabileceğini açıkladı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da İsrail tarafından doğrudan bombalandığı kaydedildi.