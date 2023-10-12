Erdoğan’ın dünyada çınlayan ‘Gazze’ sesi

Savaş hukuku dinlemeyen İsrail'in saldırılarının artması, İsrail'in soykırım yapmaya çalışması ve İsrail'in Hitler'den öğrendiklerini Gazze'de uygulaması karşısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gür sesi yükseldi.

Başkan Erdoğan TBMM'de sadece Türk milletinin değil, sesi kısılmış Müslümanların hislerine tercüman olması beklenen konuşmasını yaptı. "Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz.

Gazze'deki masumların katledilmesini de asla kabul etmiyoruz" diyerek haykırdı.

Başkan Erdoğan gür sesle, "Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, net ve açık şekilde İsrail'i uyardı, "Saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklenmeyen bir konuma itebilir. Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancal örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır" diyen sesi dünyada çınladı.

ABD'NİN DEV UÇAK GEMİSİ

ABD'nin bölgedeki tek müttefiki İsrail'dir. Yaşananlar operasyon değil, saldırıdır.

Diplomatik kulislerde aylardır konuşuluyordu. İsrail, DERİN ABD'NİN AKIL HOCALIĞINDA

Ortadoğu'yu dizayn etmeye yönelik yeni kirli planları uygulamak istiyordu.

ABD'nin Ortadoğu bekçisi İsrail, Gazze'ye saldırmak için bahane bekliyordu.

Nitekim İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşatıyor, Filistinlileri eziyordu. Kontrollü kaos çıkarmaya, Filistinlileri tahrik etmeye yönelmişti. Ne yazık ki bu bahaneyi Hamas yarattı.

Saldırmayı bekleyen gaddar İsrail'e fırsat verdi.

ERMENİ İŞGALİNİ BİTİRDİ

DERİN AMERİKA (CIA-Pentagon- savaş baronları) ORTADOĞU'YU YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE

ÇALIŞIYOR.

Türkiye diplomatik çevrelerine göre iki başlıklı derin plan gündemde:

1) İran'ı hedefe koymak, Çin'in yüzde 70 petrolünü aldığı İran'ı kuşatmak, İran-RusyaÇin mihverini parçalamak.

2) Hindistan-Yunanistan koridorunun içindeki Filistinlileri eritmek, kafasını kaldıramaz hale getirmek.

Dikkatle bakınız. ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'yi dışta bırakan, Hindistan-Birleşik Arap Emirlikleri-Suudi Arabistan- Ürdün-İsrail-Hayfa-Atina koridorunun İsrail bölümünde Filistinliler var. Koridora yönelik dizayn yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Derin Amerikaİsrail'in Ortadoğu'yu değiştirme planlarını bozuyor. Hamas'ı bahane ederek, İsrail'in yanında ABD'nin tam gücüyle devreye girmesi, İsrail'in karşı hazırlığı bu yeni planının devreye sokulduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Biden'ın çok tehlikeli bir grubu Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Unutmayalım. Hedefleri arasında Türkiye de var. Çünkü oyunlarını bozuyoruz.

Türkiye, bugün BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR konumuna kolay gelmedi.

Başkan Erdoğan-Türkiye, özellikle son 7 yılda gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle denklemleri değiştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE,

Irak ve Suriye'de Derin ABD'nin koridorlarını paçavraya çevirdi. İkinci sykes-picot paylaşımlarını durdurdu. Türkiye- Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz'in jeopolitik denklemini değiştirdi. Batı'nın Doğu Akdeniz'in enerji yataklarına çökmesine izin vermedi. Mavi Vatan stratejisi ile Ege'de Türkiye hak ve menfaatlerine yol açtı. Kardeşlerimiz Azerbaycan ile Karabağ'ı kurtardı, 30 yıllık Ermeni işgalini bitirdi. Kıbrıs, Batı'nın Kıbrıs'a çökmesine izin vermedi. Erdoğan-Putin beraberliği ile Karadeniz üzerinde oynanmak istenen kirli Batı oyunları bozulmuştu.

ERDOĞAN İYİ OKUDU

İsrail Filistinlilere gaddarca saldırırken Başkan Biden'ın, Doğu Akdeniz'de güçlü altıncı filosu varken, dünyanın en büyük uçak gemisi-koruyucu savaş gemileri-atom denizaltılarını Doğu Akdeniz'e göndermesine çok dikkat ediniz.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), güya İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını duyurdu.

"USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubu, durumu tırmandırmak veya bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak için Doğu Akdeniz'e ulaştı" denildi.

Açıklamada, saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin de yer aldığı bilgisi de yer aldı.

ABD'nin, savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklama da ABD hedefini deşifre ediyor: Centcom açıklamasında diyor ki: "Bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak." Evet. ABD'nin dev uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderilme sebebi, RusyaÇin (İran) mihverine gözdağı vermektir. Doğu Akdeniz'den sonra Çin'in petrolünün İran'dan Çin'e geçisini sağlayan HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN kıskaca alınmasına kadar uzayacaktır.

SONUÇ

TÜRKİYE GARDINI

ALDI. Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında etkin rol oynayan Türkiye gerçeği var.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Derin ABDİsrail'in yeni sinsi planını iyi okuduğu için gardını aldı. Başkan Erdoğan, TBMM'deki konuşması ile Derin ABD-İsrail yeni planını, 'biliyoruz' demiş oldu.