Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın odasında çekilen fotoğraf MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun tepkisini çekti. Osmanağaoğlu sosyal medya hesabından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının duvarda asılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ise yerde olduğu görüntüyü paylaştı. Fotoğrafın altına da "Fotoğraf bugünkü CHP'nin özetidir. CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı'nın odası! Gazi Paşa'nın mirasını hiç eden Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları duvarda asılı, İzmir'in hemşerisi olmakla övünen Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ise yerlerde. Yazıklar olsun!" ifadelerini yazdı.