‘İnsanlar ölüyor dünya sessizce bekliyor’

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze sınırına giderek bölgedeki yaşananları Yeni Asır'a aktardı. Kavasoğlu, "Filistinlilerin yaşadığı bölge tamamen enterne edilmiş (gözaltı), özel zeplinlerle gözetilen, duvarlarla çevrili, silahlı askerlerle donanmış bir yer. Ben 3-4 yıl önce Filistin topraklarında bulundum ama Gazze'ye giremedim. Orada gazetecilik yapmak da zor. Normal bir insan olarak sokağa çıkma hakkınızın olmadığı, sınırlı yaşama hakkı olan bir yerden bahsediyoruz. İsrail Gazze'yi, Hamas Aşkelon'u ard arda vuruyor. Tamamen bombardıman altında her dakika bombalar patlıyor, bu haberi size yazdırırken, o dakika içinde 5 ayrı patlama meydana geldi. 2 tanesi havada imha edildi ama 3 tanesi Aşkelon'da bulunan noktalara düştü" dedi. Siren sesleri adeta kulakları uyuşturuyor. İnsanlar ölüyor, dünya ise sessiz sessiz ne olacağını bekliyor" dedi.

VURULANLARIN YÜZDE 60'I KADIN VE ÇOCUK

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vurulanların yüzde 60'ının kadın ve çocuk olduğu bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, Gazze'de bulunan hastanelerdeki tüm yatakların dolduğunu, ilaç ve tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu söyledi.