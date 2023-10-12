Irak ve Suriye tezkerelerine desteğimizi sürdüreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Savaşmanın bir hukuku vardır. Eğer masumları öldürüyorsan bu savaş değil terördür. Eğer kadınların ırzına saldırıyorsan bu savaş değil terördür. Eğer asker veya sivil ayrımı yapmadan saldırıyorsan; bunun meşru bir yanı olamaz, bu terördür" dedi. AKŞENER, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan her türlü terör örgütüyle mücadelesinin meşru olduğunu vurguladı.

'MİLLİ MESELEDİR'

Akşener, "İsmi, coğrafyası, ambalajı ne kadar değişirse değişsin PKK'nın şubeleri olan YPG/PYD de terör örgütüdür. Biz de Suriye ve Irak'ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Grup başkan vekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte gazi Meclis'imizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz. İYİ Parti olarak bizim için terör ve terörle mücadele siyasetin konusu değil bir milli meseledir" dedi.