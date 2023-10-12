Misketler oyun değil ölüm getirdi

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 6. gününe girerken, Tel Aviv yönetimi, "tam taarruz" emri verdi.

MISIR'A AÇILAN KAPI VURULDU

Hava saldırılarının öne çıktığı ve çok sayıda sivil yapının hedef alındığı İsrail'in saldırıları sonucu on binlerce kişi yerinden edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 1055 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 sivilin de yaralandığını duyurdu.Tel Aviv yönetiminin elektrik ve su hizmetlerini kapattığı Gazze'de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini vurdu. Yıkılan binalara yönelik arama kurtarma çalışmaları, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sekteye uğrarken; Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, "yıkılan evlerin çokluğundan ötürü ekiplerinin yetersiz kaldığını" duyurdu.

HAMAS, İSRAİLLİ KADINLA 2 ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, çatışmalar sırasında esir alınan kadınla çocukları serbest bırakıldı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan Hamas yöneticilerinden Talal Nassar, ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken, "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

'ELEKTRİK VE SUYUN KESİLMESİ 2 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜ DEMEK'

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti. B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2,23 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi yönündeki açıklamasının tam bir savaş suçu olduğunu ifade etti. Cibran, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin önceden de şimdi de desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILDI

Lübnan tarafından dün İsrail topraklarına havan saldırısı düzenlenmesinin ardından dün de Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atışı yapıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi" denildi. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi. İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

'İSRAİL HALKIMIZA KARŞI SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR'

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı. İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor" ifadeleri yer aldı. Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

AMBULANSI VURDULAR!

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. İsrail'in vurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları Halil eş-Şerif, Yüsra el-Mısri ve Ahmed Dehman hayatını kaybetti. Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisinin öldürüldüğü açıklandı.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİYLE SALDIRDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi. Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 282. Tugay 334. Taburu'nun 9 Ekim Pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu (MLRS) kullanarak saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, "Saldırıda isabet oranı çok yüksek olan uzun menzilli füzeler kullanıldı" ifadesine yer verildi.