Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan seçildiği AK Parti Kongresi'nin küresel yansımaları dikkati çeken şifreler içeriyor. Dünyanın her tarafından ve özellikle de kardeşimiz Türk Devletleri ve müslüman ülkelerden yüksek düzey devlet temsilcilerinin AK Parti Kongresi'ne katılımı dış politika açısından derin mesajlar veriyor. Cumartesi günü, dünyanın her kıtasından 300 yabancı davetlinin, kongreye katılması Türkiye'nin bölgesel güç ve Başkan Erdoğan'ın küresel aktör olduğu gerçeğini göstermektedir.

21 DEVLET BAŞKANI KATILDI

Hatırlayalım... Erdoğan'ın, göreve başlama törenine, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu 78 kuruluşun temsilcileri katılmıştı.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti. Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan

Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan siyasi parti temsilcileri yer aldı

ALİYEV'E CAN KURBAN

AK Parti Kongresi'nin küresel yansımalarının hepsi çok güzel ama Aliyev-Erdoğan kardeşliğine can kurban.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşimiz Aliyev'in Erdoğan sevgisi bir başka oldu. Aliyev, Erdoğan'a "Sevgili kardeşim" diye başlayan, "Adınız sonsuza kadar tarihe kazınacak" başlıklı bir mesaj gönderdi: "Türkiye ile ülkenizin küresel bir güç merkezi ve uluslararası dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasına yardımcı olarak nüfuz kazanmayı başardık.

Tüm bu başarılarda paha biçilemez bir rolünüz ve eşsiz bir çalışmanız var. Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır.

Türkiye'nin sizin bilge ve kararlı liderliğiniz altında elde ettiği başarılardan, dünyada artan itibarından mutlu ve gururluyuz. Kardeş milletlerimizin

sarsılmaz iradesine ve tek millet, iki devlet ilkesine dayanan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğinden eminim."

"ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"

Başkan Erdoğan'ın kongre konuşmasındaki bazı vurgulamalarına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız.

Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız.

Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız.

Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız.

Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz."

AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞLER

Türkiye, bugün bölgesel güç-küresel aktör konumuna kolay gelmedi. Başkan Erdoğan- Türkiye, özellikle son 7 yılda gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle denklemleri değiştirdi. Irak ve Suriye'de Derin ABD'nin koridorlarını paçavraya çevirdi. İkinci sykespicot paylaşımları durdurdu.

Türkiye-Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz'in jeopolitik denklemini değiştirdi. Batı'nın Doğu Akdeniz'in enerji yataklarına çökmesine izin vermedi.

Mavi Vatan stratejisi ile Ege'de Türkiye hak ve menfaatlerine yol açtı. Kardeşlerimiz Azerbaycan ile Karabağ'ı kurtardı.

30 yıllık Ermeni işgalini bitirdi.

Batı'nın Kıbrıs'a çökmesine izin vermedi. Erdoğan-Putin beraberliği ile Karadeniz üzerinde oynanmak istenen kirli Batı oyunlarını bozuldu.

SONUÇ

Evet, Balkanlardan Kafkasya 'ya, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında etkin rol oynayan Türkiye gerçeği var karşımızda.

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan- Türkiye, prangaları kırarak, zincirleri paramparça ederek yürüyor. Başkan Erdoğan denklemleri değiştirerek Büyük Türkiye yolunda ilerliyor.