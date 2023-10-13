‘Çözerse Erdoğan çözer’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz mecliste yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail çatışmasına dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Hamas-İsrail çatışmasında gerilimi azaltmada önemli rol oynayabileceğini belirtti.

"BU HAMAS'IN SUÇUDUR"

Scholz, "Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet edip etmeyeceği ve nasıl hizmet edeceği olacaktır. Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma iş birliği kaynaklarını kullanıma sunmayacağız. Gazze Şeridi'ndeki sivillerin çektiği acıların muhtemelen daha da artacağını öngörebiliriz. Ancak bu da Hamas'ın ve onun İsrail'e saldırısının suçudur" ifadelerini kullandı. Şiddetin bölgesel olarak daha fazla tırmanmasını önlemenin önemli olduğunu vurgulayan Scholz, İsrail'in komşusu Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.

REHİNELER İÇİN ÇALIŞMA

Scholz, İsrail ile yakın koordinasyon içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması için çalıştığını ve şiddetin daha fazla yayılmasını durdurmak amacıyla bölgesel güçlerle birlikte çalışacağını aktardı. Scholz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin gerilimi azaltmada önemli rol oynayabileceğini belirtti. Sisi ile temas halinde olduğunu söyleyen Scholz, dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek İsrail-Filistin meselesini değerlendirdi.

AL NAHYAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Açıklamada, "Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti" denildi.

DESTİCİ'Yİ AĞIRLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP lideri Destici'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.