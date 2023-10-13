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Erbakan: Zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz

HABER MERKEZİ
Erbakan: Zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, İsrail'in dünyanın gözü önünde, insanlık suçuna imza attığını belirterek, "Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden cami, okul ayrımı gözetmeksizin Siyonist İsrail rejimi bomba yağdırmaktadır. Bir taraf zalim bir taraf da mazlum durumdayken 'Taraf olmayız' diyemeyiz. Bu insanlık dışı katliam karşısında mazluma sahip çıkmak, zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.
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