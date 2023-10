Kurtulmuş: Acil ateşkes için çalışmalar yapıyoruz

TBMM Genel Kurulu, 'İsrail- Filistin' gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Filistinli direniş örgütü Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bir an evvel çatışmaların durdurulması ve zaten özellikle açık bir hapishane olan Gazze şeridinde insanları hayattan koparan bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması, gıdası tükenmiş, suyu tükenmiş, sağlık hizmetlerine ulaşımı neredeyse tamamıyla engellenmiş olan Gazze halkının nefes alabilmesi için bir an evvel ateşkesin tesis edilmesi yönünde Türkiye'nin çok ciddi adımları, çok ciddi diplomatik temasları mevcuttur" dedi. Öte yandan Kurtmuş dün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail- Filistin meselesi görüşüldü.