Manşetle gelen adalet

Yeni Asır'ın manşetiyle ilgili hazımsızlık yaşayan ve bu nedenle bir çalışanına uyarı cezası vermeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Yargı'dan ders niteliğinde bir karar çıktı. Belediyede HDP'li kadrolaşmayla ilgili itiraz ve söylemlerini sık sık dile getirdiği için birim yöneticileriyle tartışan Tuncay Özkan isimli memur, önce Mali İşler Şube Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na sürüldü.

YENİ ASIR İLE ŞERH DÜŞTÜ

İtirazlarını sürdürmesi üzerine Özkan, geçtiğimiz Kasım ayında da bu kez belediye bünyesindeki Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne gönderilmek istendi. Özkan'a sürgün gibi yer değişikliğiyle ilgili 17 Aralık 2022 tarihinde tebligat yapıldı. Ancak Özkan, kendisine yapılan tebligata Yeni Asır'ın, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda şef kadrosundaki Mustafa Demir'in, PKK'nın mali yapılanması yöneticilerine yönelik Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu tutuklanmasıyla ilgili 15 Mayıs 2022'deki "İzmir Büyükşehir'e terör operasyonu" başlıklı manşeti ile şerh düştü. Özkan, tebligata yazdığı şerhinde, "PKK'lı Mustafa Demir tutuklandı, bilginiz olsun. Yeni Asır Gazetesi haberi" ifadesini kullandı.

KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Özkan'ın Yeni Asır'ın attığı manşete dikkat çekerek düştüğü bu şerh, belediyede yöneticileri adeta çıldırttı. Bu şerhi hazmedemeyen belediye yöneticileri, Özkan'a bu nedenle "Devlet memurunun vakarına yakışmayan tutum ve davarnışta bulunmak" gerekçesini öne sürerek "uyarı cezası" verdi. Özkan da bu şerh nedeniyle kendisine verilen uyarı cezasının usulsüz olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. Özkan, başvurusunda, Büyükşehir Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 1 Mayıs 2023'te verilen uyarı cezasının disiplin soruşturmasına konu fiile ilgili olarak tespit tutanağı düzenlenmedeği, tespitin kim tarafından yapıldığının belli olmadığı, soruşturmanın usule uygun şekilde açılmadığı, ceza verme süresinin geçtiği, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, gerekçe belirtilmeksizin işlem tesis edildiği, geçmiş hizmetlerinin yanlış şekilde değerlendirildiğini belirtti ve mahkemeden uyarı cezasının iptalini istedi.

MAHKEMEDEN DERSLİK KARAR

İzmir 4. İdare Mahkemesi, belediye yöneticilerinin Yeni Asır'ın manşetinden duyduğu hazımsızlık üzerine verdiği ortada olan bu uyarı cezasını usulsüz buldu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Büyükşehir Belediyesi'nde şok etkisi yaratan karar, "Yargı belediye yöneticilerine adeta ders verdi" yorumlarını beraberinde getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/ KCK'nın mali yapılanma yöneticilerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir, yeniden yakalama kararı çıkarılmasının ardından kayıplara karışmıştı. Demir, geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta İzmir'de yakayı ele vermişti. Günlerce her yerde aranan Demir, Bayraklı'da saklandığı evde güvenlik güçlerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı.

ÖZEL HABER