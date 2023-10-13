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Haberler Politika Mehmetçik Filistin’e insani yardım için hazır

Mehmetçik Filistin’e insani yardım için hazır

HABER MERKEZİ
Mehmetçik Filistin’e insani yardım için hazır
Türkiye, Filistin ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle yaşanan insani trajedinin önüne geçmek için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kaynaklar, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak, "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.
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