AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından açıklama yaptı. İsrail-Filistin çatışması ile ilgili kışkırtıcı konuşmalardan herkesi kaçınması gerektiğini söyleyen Çelik, "Gazze ağır bir şekilde bombalanıyor. İsrail'de de sivillerin kaybı oldu. Kudüs'te ve başka yerlerde gerçekleşen saldırılara nasıl karşı çıkıyorsak aynı şekilde Filistin'deki saldırıya da karşı çıkıyoruz. Gazze'nin tam anlamıyla kuşatılması uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze'ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Bunun meşru görülmesi kabul edilemez" diye konuştu.

'CİDDİ TECRÜBEMİZ VAR'

Esir takası konusunda Türkiye'nin girişimleri hakkında da bilgi veren çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konularda ciddi tecrübesi be rolü vardır. Kurumlarımız, yapmamız gerekenler açısından hazırlıklarını tamamlamıştır. Tahliye konusunda da hazırlıklarımız vardır" dedi.