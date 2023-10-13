  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Meşru görülmesi kabul edilemez’

‘Meşru görülmesi kabul edilemez’

HABER MERKEZİ
‘Meşru görülmesi kabul edilemez’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından açıklama yaptı. İsrail-Filistin çatışması ile ilgili kışkırtıcı konuşmalardan herkesi kaçınması gerektiğini söyleyen Çelik, "Gazze ağır bir şekilde bombalanıyor. İsrail'de de sivillerin kaybı oldu. Kudüs'te ve başka yerlerde gerçekleşen saldırılara nasıl karşı çıkıyorsak aynı şekilde Filistin'deki saldırıya da karşı çıkıyoruz. Gazze'nin tam anlamıyla kuşatılması uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze'ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Bunun meşru görülmesi kabul edilemez" diye konuştu.

'CİDDİ TECRÜBEMİZ VAR'

Esir takası konusunda Türkiye'nin girişimleri hakkında da bilgi veren çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konularda ciddi tecrübesi be rolü vardır. Kurumlarımız, yapmamız gerekenler açısından hazırlıklarını tamamlamıştır. Tahliye konusunda da hazırlıklarımız vardır" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA