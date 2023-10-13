AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı İsrail'in Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar ve ablukaya ilişkin 81 il teşkilatında eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını okuyan AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Emrullah Duran, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.