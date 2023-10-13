“Yeni Anayasa’yı üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Bakan Tunç, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapacak, demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek; yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir Anayasayı, siz değerli bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız" dedi. Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı'nın adaletin de yüzyılı, haklının da yüzyılı olması için gece gündüz çalışacağız. Bazen, 'Türkiye'de hukuka, adalete güven yok' diye kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza haksızlık. 'Hukuka güven endeksinde Türkiye şuralarda' deniliyor. Üst sıralara baktığımızda demokrasinin 'd'si olmayan ülkeler nasıl olur da Türkiye'nin üstünde gösterilir. O güven endeksine güven olmaz bir kere."