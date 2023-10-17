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Haberler Politika Başkan Tugay’dan ‘Ağır sözler’ iddiası

Başkan Tugay’dan ‘Ağır sözler’ iddiası

HABER MERKEZİ
Başkan Tugay’dan ‘Ağır sözler’ iddiası
CHP'deki kurultay sürecinde tavrını değişim ekibinden yana koyan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kendisi hakkında sarf ettiği ağır sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Aramızdaki siyasi ilişki gereği, değişim grubunu destekleyeceğimi ilk kendisine söyledim" diyen Tugay, şunları söyledi: "Kurultay delegeleri ile yapılan kahvaltıda 'Daha önce farklı bir tavrı vardı, sonra farklı tavrı var' dediğini, hatta daha ağır sözler söylediğini söylediler ancak detayını sormadım. Bu tür sözü varsa yüz yüze konuştuğumuzda söylemesini isterdim."
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