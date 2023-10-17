‘Çatışmalar bir an önce sona ermeli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı. Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

'KALICI ÇÖZÜMÜ GEREKİR'

Başkan Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

'TEDBİRLER ALINMALI'

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan Miçotakis ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

'SAVAŞ GIDA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRDİ'

Başkan Erdoğan, Dünya Gıda Günü etkinliğine bir video mesaj gönderdi. "Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik" şeklinde konuştu.