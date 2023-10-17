Dev hastane İzmir’e yakıştı

Devlet - özel sektör işbirliği ile yapımı tamamlanan Bayraklı'daki İzmir Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne dün başlandı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Müdürü Fatih Şendil'i hastanede misafir etti. İlk sezaryenle doğumun ve ilk ameliyatın gerçekleştiği günde Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil de Kardiyoloji Polikliniği'nde Doktor Gizem Çabuk'a muayene oldu.

MUAYENE EDİLDİLER

Sabahın ilk saatlerinden itibaren acil servis ve polikliniklere başvuran hastalar, titizlikle muayene edildi. Görevliler de gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldular. Randevu almadan geldiklerini belirten bazı hastalar ise, sabah erken saatlerde hastaneye geldiklerini i ve yönlendirme sistemi ile konforlu şekilde muayene olduklarını anlattı.

'SİSTEMATİK VE KONFORLU'

Hastaneye başvuranların gerekli tahlilleri yapıldı, radyoloji bölümünde de filmleri çekildi. Hastalar da, ilk karşılama birimindeki güleryüz ve konfordan çok memnun kaldıklarını ifade etti. Hastaneye gelenler, "Hastanenin konforu ve ferahlığı oldukça iyi. Sıra almak ve bekleme salonları oldukça sistematik" dediler. 1024 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve Nükleer Tıp ünitesi gibi yüksek teknoloji cihazlarla hizmet veren Bayraklı'daki sağlık kompleksinde, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda yer alıyor.

DONANIMLI MERKEZ

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere çeşitli kapasitede birçok toplantı odası bulunuyor.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Müdürü Fatih Şendil'i misafir eden Başhekim Prof. Dr. Orhan Güngör, en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

İLK BEBEK SEZARYENLE DÜNYAYA GELDİ

İlk gün olmasına rağmen hiç bir aksaklık yaşanmadan hasta kabulünü gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer ise yüzlerce kişiye verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra ilk bebeğin sezaryenle dünyaya gelerek tarihe geçtiğini ve acil hasta olarak gelen bir kişinin de ilk ameliyatının yapıldığını dile getirdiler.

Başhekim Prof. Dr. Orhan Güngör, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ağırlayıp, hastane ile ilgili bilgi verdi.

337 POLİKLİNİK, 2 BİN 60 YATAK BULUNUYOR

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor. 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

FİLTRASYON SİSTEMİYLE HASTANE KOKUSU YOK

Yeni Asır ekibini gezdiren yetkililer ise hastanenin havalandırma sisteminin son teknoloji ile yapıldığını ve hastanenin filtrasyon sistemi sayesinde ise asla hastane kokusunun olmadığını belirtti. Yetkililer, özel havalandırma sistemi ile pencere açmadan havalandırma yapıldığını ve hijyen acısından özel dezenfektanlarla susuz son teknoloji sistemle temizliğin yapıldığını da dile getirdi.

ÖZEL HABER