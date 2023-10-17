Gazze enkaz siviller perişan

İsrail'in günlerdir bombalar yağdırdığı Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi. 22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı, 18 ibadethane bombalandı. Gazze'nin harabeye döndüğü görüntüler adeta 2. Dünya savaşını andırdı. Öte yandan İsrail'in on gün içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.

ENKAZ ALTINDALAR

Saldırılarda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. BM, suların tükenmesi sebebiyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu söyledi. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 11 GAZETECİ KATLEDİLDİ

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusundaki sivil savunma merkezini bombaladığı belirtildi. Saldırıda sivil savunma ekibinden 5 kişinin öldüğü aktarıldı. Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'in saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 20'den fazla basın mensubunun da yaralandığını belirtti.

BM'NİN AÇIKLAMALARINA AB'DEN DESTEK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal atındaki Gazze'ye insani yardımların erişimine ilişkin yaptığı açıklamasına destek verdiğini ifade etti. Borell, "Rehineler koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmalıdır. Su ve temel malzemeler de dahil olmak üzere insani yardımın ulaştırılması için Gazze'ye engelsiz erişim sağlanmalıdır. İnsanların çektiği acılar pazarlık kozu olamaz" diye konuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN AVRUPA'YA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez" dedi. Yaptığı paylaşımda Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır" dedi.

'GÜNEYE SADECE 70 BİN FİLİSTİNLİ GEÇTİ'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yarım milyon Filistinlinin Gazze'nin güneyine geçtiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümet basın ofisi ise, güneye sadece 70 bin kişinin göç ettiğini açıkladı. Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail'in bu konudaki açıklamalarını yalanladı.

HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındığı öğrenildi.

Bakan Fidan, dün akşam ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi, Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani ve Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile yaptığı görüşmelerde de İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: O İDDİALAR ASILSIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" denildi.