Göztepelilerden Soyer’e pankartlı tepki

İzmir'deki Göztepe Taraftarlar Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e astıkları pankartlarla rest çekti. Daha önce AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın "İzmir; tarihin en basiretsiz yerel idaresi ile karşı karşıya. İlçe belediyelerinin dahi umudu kestiği, partisinin dahi 'En başarısız belediye başkanı' ilan ettiği Soyer'i özeleştiri yapmaya davet ediyoruz" sözleri ile eleştirdiği Soyer'e bir tepki de Göztepe'den geldi.

'ADAY OLMASIN'

Seçim vaatlerinin birçoğunu hayata geçiremeyerek İzmirliye 'İllallah ettiren' Soyer'e tepkili olan sarı kırmızılı taraftarlar, isyanlarını pankartla dile getirdi. Her gün binlerce vatandaşın gelip geçtiği noktaları seçen taraftarlar, 2024 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Soyer'i istemediklerini "Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tunç Soyer, Seni Aday Bile Görmek İstemiyoruz" yazılı pankartlarla dile getirdi.