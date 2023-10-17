Özlale’den şok ‘Masonluk’ çıkış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale mason örgütünün kendisini desteklediği yönündeki iddialarla ilgili, "Ben bir mason derneğini üye değilim. Tunç bey üye... Üye olmakta da olmamakta da herhangi bir yanlış yok. Ama ben değilim" dedi. Seçimlerin muhalefet adına kaybedilmesi sonrası ittifak dağılmış, 81 ilde ve tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İYİ Parti'de ilk büyükşehir adayı olarak ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale açıklanmıştı. Kent gündeminde ise Özlale'ye 'mason' desteği olduğu iddiası ortaya atılmıştı. 'Mason musunuz?' sorusuna yanıt veren Özlale "Ben bir mason derneğine üye değilim. Tunç bey üye. Üye olmakta da olmamakta da herhangi bir yanlış yok. Ama ben değilim. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü, Mübadele Derneği, ODTÜ mezunlar ve İzmir Fen Lisesi Mezunlar Derneği üyesiyim. Bu kadar" dedi.