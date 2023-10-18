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Haberler Politika ‘CHP’de değişim olursa Akşener işbirliğine ikna olur’

CHP’de değişim olursa Akşener işbirliğine ikna olur’

HABER MERKEZİ
‘CHP’de değişim olursa Akşener işbirliğine ikna olur’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için CHP'ye kapılarını kapatırken parti içindeki bir grup, CHP'nin olağan kurultayı sonrasında partide bir değişimin yaşanması halinde, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.

AYGÜN AÇIKLAMASI

İYİ Partili bazı kurmaylar, "CHP'deki kurultayda yaşanacak değişim olduğu, Akşener'in de işbirliğine ancak değişim yaşanması durumunda ikna olacağını" belirtti. Öte yandan İYİ Parti'den 'Sinan Aygün' açıklaması da geldi. Açıklamada, "Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir" denildi.

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