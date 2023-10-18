CHP’de il kongreleri tamamlandı sıra kurultayda

CHP'de ağustosta başlayan kongre takvimi, dün yapılan Bitlis il kongresiyle tamamlandı. Partinin 38. Olağan Kurultayı ise 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Böylece kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş oldu. Kurultayın hazırlık sürecini CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 10 yardımcısı yürütecek. CHP'nin 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Seçimlerin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Partide delegelerin aday göstermesi durumunda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında başkanlık yarışı olacak.