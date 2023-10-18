İsrail’den hastane katliamı

İsrail, günlerdir havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dün akşam saatlerinde bir yenisini daha ekledi. Her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ortalık bir anda cehenneme döndü. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BİNAYA, SALDIRILARDA EVİ YIKILANLAR SIĞINMIŞTI

Hastane saldırısı sonrasında ortaya korkunç görüntüler çıkarken, enkaz altında da çok sayıda kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf da, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını ve saldırıda çoğunun hayatını kaybettiğini belirtti. Marouf, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi.

TBMM TEK YÜREK: DÜNYA PARLAMENTOLARI İNİSİYATİF ALMALI

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi parti AK Parti, CHP, YSP, MHP, İYİ Parti ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamasına ortak kınama bildirisi yayımladı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu bildiride, "Derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dünya parlamentolarını, uluslararası toplum kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" denildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da paylaşımında "İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız?" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN: BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Bakan Hakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin barış için adımlar attığını ifade ederek, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı. Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin" dedi. Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile basın toplantısı yaptı. Öte yandan Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın İsrail- Filistin çatışması üzerine ilk ziyaret etmek istediği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, ziyaretin yakın zamanda gerçekleşebileceğini ifade etti.

ÇÖZÜM ADIMLARI

Çatışmaların, Gazze'den bölgeye yayılmasını önlemeye çalıştıkların kaydeden Fidan, sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme dayalı görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Fidan, insani yardımlar noktasında Mısır'ın gayretli olduğuna da dikkat çekti.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA 'KAHROLSUN İSRAİL' SLOGANLARI

İsrail'in aralarında bebeklerin de olduğu 500 masum Filistinlinin ölümüne yol açan kalleş saldırısı tüm dünyada vicdanları yaralarken, İzmir'de de akşam saatlerinde binlerce vatandaş protesto için Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Burada "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak İsrail terörünü lanetleyen vatandaşlar, zulme karşı Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini bir kez daha kararlılıkla ifade etti.

TÜM İNSANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM

Başkan Erdoğan, kalleş saldırının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

BİDEN'DAN İSRAİL'E ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Blinken, "Başkan, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ortaklarımızla koordinasyon içinde olmaya devam edecek. Başkan Biden İsrail'in stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacak" dedi. Dün geceki saldırının ardından İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara şifa diledi.

TLAİB'DEN SERT SÖZLER

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi, Filistin kökenli Demokrat Rashida Tlaib, saldırının ardından ABD Başkanı Biden'ı hedef aldığı paylaşımında, sert sözler sarf etti. Tlaib, "Ateşkesi kolaylaştırmayı ve gerilimi düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinizde olan bu. Sizin sadece savaş ve yıkım odaklı tutumunuz ben ve benim gibi birçok Filistinli Amerikalı ve Müslüman Amerikalının gözlerini açtı. Nerede durduğunuzu hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.