Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Kapıya koyarım’ yanıtı

CHP'de merakla beklenen Olağan Genel Kurul öncesi sular iyice ısınıyor. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim partiye zarar verirse kapının önüne koyarım" sözlerine, "6'sında kimin genel başkan olacağına seçilmiş delegelerimiz karar verecektir" diye cevap verdi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası adeta bir kaos yaşayan CHP'de Genel Merkez ve "Değişimciler" arasındaki yarış da sürüyor.

'DEMOKRASİNİN GEREĞİ'

İL Kongreleri'nde son dönemde değişimcilerin üstünlüğü göze çarpıyor. Öte yandan 5 Kasım'da yapılacak olan 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partililerin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.