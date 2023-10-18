‘Türkiye Yüzyılı’nın temelleri atılıyor

Ekonominin 5 yıllık yol haritasını paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıllık kalkınma planının beş ana eksenden oluştuğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz ve Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

ORTAK AKILLA HAZIRLANDI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı Meclisimizin takdirine sunuyoruz. 5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. 1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. 2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. 3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. 4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. 5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON

12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyümenin hedeflendiğini de belirten Başkan Erdoğan, "2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedeflerini içeren 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı açıklandı. Türkiye'nin 2053 vizyonunun çizildiği plana göre, 2028'de gayrisafi yurt içi hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Plan döneminde, yıllık ortalama yüzde 5 büyüme, 5 milyon istihdam hedefleniyor.

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlene Plan, 983 maddede anlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kalkınma Planı'nını anlattı. Planda, 5 boyunca yapılacak icraat, sosyal kalkınma ve refahı yükseltecek adımlar, enerji ve ulaşımda Türkiye'yi merkez ülke haline getirecek adımlar yer aldı. Plan döneminde, işsizliğin 2028'de yüzde 7.5'e düşürülmesi, büyümenin ortalama yüzde 5 olması, enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi planlanıyor.

HER KESİME MÜJDE

Malul aylığı alanların işe dönüş yolu açılacak. Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. BES daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

Plan döneminde 5 milyon ilave istihdam sağlanacak. Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek.