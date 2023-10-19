  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika 81 ilde sela sesleri Gazze için yükseldi

81 ilde sela sesleri Gazze için yükseldi

HABER MERKEZİ
81 ilde sela sesleri Gazze için yükseldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için Türkiye genelindeki camilerde sela okundu, öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi. DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için öğle namazı öncesi bütün camilerde selalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA