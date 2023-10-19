81 ilde sela sesleri Gazze için yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için Türkiye genelindeki camilerde sela okundu, öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi. DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için öğle namazı öncesi bütün camilerde selalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.