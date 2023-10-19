‘Biden felakete hizmet ediyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Biden'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. "ABD Başkanı Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir" dedi.

'TARİHİ BİR YANLIŞ'

Bahçeli, Gazze'de korkunç bir trajedi yaşanırken dünyanın sessiz ve seyirci olduğunu belirtti. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye İsrail savaş uçaklarının saldırdığını hatırlatan Bahçeli, vahşetin her geçen gün yeni bir boyut kazandığını, sivil halkın katliam ablukasına alındığını ifade etti. Bahçeli, "Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: "ABD Başkanı şayet ilk durak olarak Türkiye'ye gelseydi, bu tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı."

SORUMSUZ BİDEN

Bahçeli şöyle konuştu: "Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir." Sorunun yegane çözümünün, bölgede iki devletli bir yapının acilen uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR YAŞASIN KATİLLER KAHROLSUN'

Bahçeli, "Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun" dedi.