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Haberler Politika ‘Filistinlilerin bekası teminat altına alınmalı’

‘Filistinlilerin bekası teminat altına alınmalı’

HABER MERKEZİ
‘Filistinlilerin bekası teminat altına alınmalı’

Diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

EGEMEN VE BAĞIMSIZ DEVLET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama da yaparak, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli. Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı" dedi.

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