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‘Galip çıkamadık ama haklı çıktık’

HABER MERKEZİ
‘Galip çıkamadık ama haklı çıktık’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partililere hitap ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mayıs seçimlerindeki süreçlere değinen Akşener, seçimlerden galip olmasa bile haklı çıktıklarını söyledi.

'KAYBETTİK'

Akşener şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 6 yılda iktidarı devralamadık. Seçimlerden galip çıkamadık ama haklı çıktık. Zaman kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik. Zaman kaybettik ama inancımızı kaybetmedik. 6 yılda çok şey öğrendik. Milletin sesine kulak verirken, hain ilan edilirken, iftiralara maruz kalırken, medya eliyle yerden yere vurulurken hep tek başımızaydık. Bundan sonra da milletimizle baş başa olacağız."

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