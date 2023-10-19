İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partililere hitap ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mayıs seçimlerindeki süreçlere değinen Akşener, seçimlerden galip olmasa bile haklı çıktıklarını söyledi.

'KAYBETTİK'

Akşener şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 6 yılda iktidarı devralamadık. Seçimlerden galip çıkamadık ama haklı çıktık. Zaman kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik. Zaman kaybettik ama inancımızı kaybetmedik. 6 yılda çok şey öğrendik. Milletin sesine kulak verirken, hain ilan edilirken, iftiralara maruz kalırken, medya eliyle yerden yere vurulurken hep tek başımızaydık. Bundan sonra da milletimizle baş başa olacağız."