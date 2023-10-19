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Haberler Politika ‘Gazze’de çocuk sesleri yükselmeli acı çığlıklar değil’

Gazze’de çocuk sesleri yükselmeli acı çığlıklar değil’

HABER MERKEZİ
‘Gazze’de çocuk sesleri yükselmeli acı çığlıklar değil’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin'deki İsrail şiddeti ile ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 2009'da İstanbul'da lider eşleri ile 'Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı'nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, "O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya 'barış!' diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz" dedi.

'ARTIK KAN DÖKÜLMESİN'

Erdoğan, "Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

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