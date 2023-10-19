Kılıçdaroğlu’ndan Soyer’e ‘Ahmet Akın’ garantisi

31 Mart 2024 yerel seçimlere aylar kala, siyasi partilerde adaylık için hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul, Ankara ve Aydın adayını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. İzmir için henüz aday ismi açıklanmazken, kulislerde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği konuşuluyordu.

BALIKESİR ADAYI MI?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Akın'ı Balıkesir'den aday göstereceği iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini her mecrada dile getirirken, Kılıçdaroğlu'nun İzmir adayını büyük kurultayın ardından açıklaması ön görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun, Akın'ın Balıkesir'den aday olacağı garantisini Soyer'e ilettiği ileri sürüldü. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 4-5 Kasım günü yapılacak olan büyük kurultay için İzmir'den 55 delegenin imzasını alarak Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.