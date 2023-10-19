Mangalda kül bırakmayanlar hiçbir adım atmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in gerçekleştirdiği hastane katliamına ilişkin tepkisini dile getirdi. Başkan Erdoğan, BMGK'nın sorumluluğunu yerine getirmediğini ifade ederek, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum" dedi ve ekledi: "Cidde'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın İsrail'in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum."

İKİYÜZLÜ YAYINLAR

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi. "Güvenli bölge" denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır."

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliamın bir başka boyuta taşındığını da belirten Başkan Erdoğan, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

'ÇÖZÜM İÇİN ÇABA HARCADIK'

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze saldırının ardından çözüm için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. 18 liderle diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz" dedi. Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının cezalandırılması adımlarına tepki gösteren Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

TÜRKİYE'DE 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in saldırısı ile Gazze'de 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 3 gün milli yas ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararı sosyal medyadan duyuran Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." Milli yas sürecinde tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim Cumartesi güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, planlanan sanat etkinliklerine milli yas boyunca ara verildiğini açıkladı.

'TÜM ÜLKELER YAPTIRIM KARARI ALMALI'

TBMM'de 6 siyasi parti hızla ortak bir metin kaleme alarak saldırıyı kınarken, bildiride imzası bulunan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Kınama yetmiyor, bütün ülkelerin İsrail'in bu zulmüne artık yaptırım kararı alması gereken süreçten geçiyoruz" diye konuştu.